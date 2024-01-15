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МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

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МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

Из-за дождя, мокрого снега, метели и сильных порывов ветра накануне МБУ «Автодорстрой» перешло на круглосуточный режим работы. Сегодня в ночь, с 14 на 15 января, на городских дорогах и тротуарах работало 132 единицы техники. Первоочередным порядком проводилась противогололедная обработка дорог и тротуаров, вывоз снега с улиц города.

Посыпка дорог песчано-соляной смесью проводилась на улицах: Солнечная Поляна, Шукшина, Кавалерийская, Веры Кащеевой, Гущина, Малахова, Юрина, Покровская, Профинтерна, Сизова, Союза Республик, Кулагина, Сухова, Смирнова, Титова, Малахова, 1-ой, 4-ой, 5-ой Западная, Космонавтов, Беляева, Тимуровская, 40 Лет Октября, Профинтерна, Свердлова, Советской Армии, Телефонная, Коммунаров, Меланжевая, Антона Петрова, Северо-Западной, Георгия Исакова, Солнцева, Смирнова, 80 Гвардейской Дивизии, Бехтерева, Червонная, Юрина, Полярная, Власихинская, Фурманова, Матросова, Сельскохозяйственная других участках дорог.

Вывоз снега проводился с улиц: Энтузиастов, Челюскинцев, Ломоносова, Аванесова, 5-я Западная, Чудненко, Островского, площадях: Советов, Октября, проспектов: Ленина, Строителей.

В ранние утренние часы обработка тротуаров противогололедными средствами началась на проспектах. Особое внимание уделяется обработке заездных карманов остановок и подходам к пешеходным переходам.

Всего с начала сезона для противогололедной обработки дорог и тротуаров использовано 30518 тонн песчано-соляной смеси разной концентрации, порядка 1500 тонн песка и более 123 тонн бионорда.

В дневную смену работы по противогололедной обработке будут продолжены. На улицах города будет работать 98 единиц техники и 121 дорожный рабочий.

Взято отсюда

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