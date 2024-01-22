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МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

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МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

Сегодня в день, 22 января, на городских дорогах и тротуарах работало 87    единиц техники и 120 дорожных рабочих. Первоочередным порядком обрабатывались остановочные карманы, подходы к пешеходным переходам, тротуары во всех районах города.

Обработка противогололедными реагентами проводилась на улицах Крупской, Северо-Западной, Э.Алексеевой, Транзитной, Малахова, Энтузиастов, Шумакова, Пролетарской, Кутузова, Гоголя, Пушкина, Интернациональной, Г.Алтайской, П. Сухова, Смольной, Воровского, Пионеров, проспекте Ленина и других участках улично – дорожной сети.

Очистка тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановочных карманов от снега и наледи проводилась на улицах Антона Петрова, Меланжевая, Трактовая, Титова, Воровского, Глушкова, П.Сухова, Энтузиастов, Мусоргского, Герцена, Партизанская, Гоголя, Шукшина, Аванесова, Солнечная Поляна, Змеиногорском и Павловском трактах и других участках улично – дорожной сети.

В ночную смену работы по поддержанию улично – дорожной сети в нормативном состоянии будут продолжены. На дорогах и тротуарах будет работать 98 единиц техники. 

Напомним, центральная диспетчерская служба МБУ «Автодорстрой» работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.

Взято отсюда

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