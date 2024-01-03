Сегодня, в ночь со 2 на 3 января, дорожные бригады проводили механизированную очистку дорог и тротуаров, распределение реагентов, вывоз снега, грейдирование автодорог. На улицах города работало 136 единиц техники.

Посыпка дорог песчано-соляной смесью проводилась на улицах: Петра Сухова, Смирнова, Титова, Малахова, Глушкова, Чудненко, Чеглецова Кулагина, Маяковского, Лесокирзаводская, Калинина, Пионеров, Гущина, Юрина, Кавалерийская, Шукшина, Попова, Юрина, Островского, Привокзальная, Новоугольная, Свердлова, Деповская, Брестская, Союза Республик, Папанинцев, Мерзликина, Крупская, Ядринцева, Антона Петрова, Телефонная, Матросова, Коммунаров и других участках улиц.

Очистка дорог автогрейдерами проводилось на улицах Путиловская, Профинтерна, Бульвар 9 Января, Брестская, Профсоюзов, Парфенова, Изящная, Рождественская, Берестовая, Ковыльная, Сосновая, Мамонтова, Новосибирская, Трактовая, в Южном проезде, Попова, Малахова, Универсальная, Невская, Архангельская, Возрождения, Лихая, Парадная, Огоньковая, Пионовая, Лютиковая, Вербная, Никитина, Короленко, Пушкина, Л. Толстого, Ползунова, Луговая, на Красноармейский и Социалистическом проспектах, Змеиногорском тракте и других участках улично-дорожной сети.

Также дорожные бригады продолжают вывозить снег с дорог города.

В ночь снег выозили с улиц: Путиловская, Брестская, Партизанская, Анатолия, Балтийская, Попова, Гущина, Челюскинцев, Гоголя, Советской Армии, Социалистическом проспекте, площади Спартака – 2, Павловского тракта, проспекта Ленина.

Днем 3 января работы по противогололедной обработке и вывозу снега будут продолжены. В дневную смену на дорогах и тротуарах города будут работать 99 единиц техники и 117 дорожных рабочих.

Взято отсюда