Готовность к работе в период новогодних праздников обсудили на расширенном аппаратном совещании

Его провел глава города Вячеслав Франк. В совещании приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, главы районных администраций, заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающих предприятий, Роспотребнадзора, полиции и др.

О готовности коммунальных служб к работе в период новогодних и рождественских праздников присутствующих проинформировал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин. Он сообщил, что на сегодняшний день сформированы графики дежурств администрации города и районов. «Барнаульская теплосетевая компания», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» и ОАО «Газпром газораспределение Барнаул» организовано дежурство аварийных бригад, сформирован аварийно-восстановительный запас материалов, оборудования и топлива для поддержания стабильной работы в праздничные дни.

Управляющим компаниям поручено держать на контроле работу по очистке дворовых территорий и тротуаров от снега и наледи, обеспечить надлежащее санитарное состояние дворов и контейнерных площадок.

Барнаульскому водоканалу рекомендовано проработать вопрос организации работы дополнительных дежурных аварийных бригад для обеспечения своевременного устранения возможных повреждений на сетях канализации и водоснабжения. «Барнаульской теплосетевой компании» рекомендовано продолжать держать на контроле вопрос теплоснабжения поселка Южный.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Валерий Ведяшкин рассказал о работе дорожных служб и общественного транспорта в праздничные дни. Работы по механизированной и ручной уборке и вывозу снега будут организованы в круглосуточном режиме МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула без выходных дней. В случае сильных снегопадов и метелей служба готова вывести на улицы города до 190 единиц снегоуборочной техники.

МБУ «Барнаулгорсвет» г.Барнаула работы будут осуществляться оперативной дежурной службой в круглосуточном режиме. В случае возникновения аварийных повреждений данная бригада будет перенаправлена для выполнения аварийно-восстановительных работ. МБУ «Благоустройство и озеленение» г.Барнаула ежедневно будут организованы работы по обслуживанию общественных территорий, очистке от снега и льда.

Валерий Ведяшкин также отметил, что городской пассажирский транспорт 31 декабря будет работать согласно действующему расписанию выходного дня, а 1 и 2 января – с сокращением утренних рейсов. С 3 по 8 января – по расписанию выходного дня.

О запланированных культурных и спортивных мероприятиях участников аппаратного совещания проинформировал председатель комитета по культуре Валерий Паршков. Открытие главной городской ёлки на площади Сахарова состоится 29 декабря в 17.00 с концертно-театрализованного представления «Царевна-лебедь». Торжественное зажжение елки запланировано на 18.00. Открытие новогодних городков также состоится во всех районах города. Напомним, от праздничных новогодних салютов в этом году принято решение отказаться.

В дни новогодних и рождественских каникул в учреждениях культуры города пройдут игровые развлекательные программы, викторины, конкурсы, утренники для детей. Всего планируется провести более 60 новогодних праздничных мероприятий.

Культурно-просветительский центр «Планетарий» на новогодних каникулах продемонстрирует полнокупольные программы, премьерой станет программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в 3D формате.

По информации комитета по спорту в новогодние и рождественские праздники на территории города пройдет около 45 спортивных мероприятий, в том числе 7 соревнований по зимним видам спорта. На 10 площадках будет реализован проект «Зимний дворовый инструктор». На территории города для барнаульцев работает 21 каток, 19 лыжных баз, 32 хоккейные коробки и 8 лыжных трасс.

В завершении аппаратного совещания в своем докладе об оперативной ситуации на территории города Владимир Драчев сообщил, что в городе ожидается повышение температуры воздуха, снег, усиление ветра.

На аппаратном совещании также заслушали доклады об изменениях в законодательстве и результатах рассмотрения обращений граждан.

Взято отсюда