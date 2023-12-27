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В 2023 году работы по устройству линий освещения выполнены на 22 участках улиц города

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В 2023 году работы по устройству линий освещения выполнены на 22 участках улиц города

В 2023 году работы по устройству линий освещения выполнены на 22 участках улиц города

В 2023 году работы по устройству линий освещения выполнены на 22 участках улиц города

В 2023 году работы по устройству линий освещения выполнены на 22 участках улиц города

В 2023 году работы по устройству линий освещения выполнены на 22 участках улиц города

В 2023 году работы по устройству линий освещения выполнены на 22 участках улиц города

В 2023 году работы по устройству линий освещения выполнены на 22 участках улиц города

В 2023 году работы по устройству линий освещения выполнены на 22 участках улиц города

В 2023 году на 22 участках улиц города выполнены работы по устройству линий наружного освещения общей протяженностью 13,3 км и стоимостью  17,7 млн рублей. 

Наружное освещение появилось в пригородных поселках: на восьми участках улиц микрорайона «Авиатор», трех участках улиц в с.Гоньба, ул.Сахалинской и ул.Ростовской в п.Центральный, а также пер.Привокзальном в п.Ягодное.

Также наружное освещение было устроено на ул.Новгородской и ул.Островского в границах микрорайона «Невский», ул.Тюленина, ул.Станционной, ул.Западной 13-й, ул.Чернышевского и проезде Ракетном.

Указанные работы осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно транспортной системы города Барнаула на 2015 2025 годы», инициативных проектов на территории г.Барнаула, программы поддержки местных инициатив Алтайского края.

В настоящее время в эксплуатацию введено 17 участков, до конца  2023 года планируется выполнить пусконаладочные работы на остальных 5 участках и ввести освещение в эксплуатацию.

Взято отсюда

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