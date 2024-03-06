Рабочее совещание провел председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин. Участие в нем приняли представители администрации Индустриального района, подрядчики, проектировщики, сотрудники ГИБДД, специалисты профильного комитета.

В ходе совещания обсудили планы строительства автомобильной дороги по улице 280-летия Барнаула, от ул. 65 лет Победы до ул. Попова, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и строительство автомобильной дороги по ул.Сергея Семёнова от ул.Попова до ул.Солнечной Поляны, а также продолжение работ по строительству дорожного участка на ул.65 лет Победы, от ул.Сергея Семенова до Павловского тракта.

– Дорожно-строительные работы затронут микрорайоны «Дружный», «Дружный 2», «Дружный 3». Для жителей микрорайонов, Индустриального района в целом, производство этих работ необходимо, так как дороги сейчас находятся в ненадлежащем состоянии, поступают многочисленные обращения от граждан, – сказал Валерий Ведяшкин.

На совещании отдельное внимание было уделено организации дорожного движения на период проведения работ. Вопрос находится на особом контроле в профильном комитете. Будет проведена работа с администрацией Индустриального района и управляющими компаниями по организации максимального информирования жителей о предстоящих ремонтах и определению оптимальной схемы движения, чтобы снизить неудобства населения во время строительства дорог.

Напомним, перечень работ включает в себя демонтаж существующей разрушенной дорожной одежды из цементобетона, устройство слоев нового дорожного основания, строительство ливневой канализации, проезжей части с парковками, тротуаров и велосипедных дорожек, линий наружного освещения. Запланировано последующее озеленение улиц с посевом газона, посадкой деревьев и кустарников. Также на пересечении ул.Попова и ул.280-летия Барнаула планируется сделать занижение трамвайного переезда, что повысит безопасность дорожного движения.

Работы на дорогах города традиционно начнутся с установлением соответствующих погодных условий, ориентировочно в середине апреля.

Взято отсюда