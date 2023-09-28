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Новости Алтай
История страхования в России. Как уберечь себя от непредвиденных финансовых потерь?
Новости Алтай
Юрист рассказал о странностях в деле сбежавшего экс-директора “Жилфонда Барнаул”
Новости Алтай
Стая бродячих собак не дает спать барнаульцам
Новости Алтай
В трех районах Барнаула на 16 часов отключат холодную и горячую воду. Список адресов
Новости Алтай
Барнаульцы пожаловались на водителей автобусов, проезжающих остановки
Новости Алтай
Еще один салон цветочной сети “Дом Цветков” открывается на Змеиногорском тракте
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Природа Локтевского района
Страницы прошлого алтайского села Локоть. О Локтевском сереброплавильном заводе
История создания Локтевского сереброплавильного завода
Красивые места Локтевского района: Гилёвское водохранилище
Пластиковые окна от производителя г. Новосибирск (оконный профиль VEKA бюджет, стандарт, премиум)
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