Я правда предполагаю, что сделать это без сохранения безвизового режима невозможно. Значит, необходимо вводить визовый режим, хотя я сильно сомневаюсь, что мы готовы на это пойти», — заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

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