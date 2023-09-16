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⚡️В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию.«Лица, которые приезжают в Россию для осуществления трудовой деятельности, получающие патент, не должны получать право привозить свою семью, жен, детей, родителей. На одни работающие руки мы получаем пять-семь неработающих, но которые нуждаются в расходах российского государства на социальное обеспечение — бесплатные школы, детские сады, медицинское обслуживание.

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Я правда предполагаю, что сделать это без сохранения безвизового режима невозможно. Значит, необходимо вводить визовый режим, хотя я сильно сомневаюсь, что мы готовы на это пойти», — заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

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