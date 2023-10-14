14.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности
Бизнес
Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности
Бизнес
Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги
Бизнес
Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги
Новости Алтай
По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно
Новости Алтай
По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно

Коллекция категорий

Бизнес182 Новости
Здоровье427 Новости
Новости Алтай1841 Новости
Новости Горняк231 Новости
Образование220 Новости
Общество443 Новости
Объявления80 Новости
Политика379 Новости
Спорт257 Новости
Платим за интересные новости!

Американский журналист сообщил о задержании в США после поездки в Россию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото

Известного американского журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после возвращения из поездки в Россию, говорится в публикации в его профиле в соцсети X.«

"Меня только что задержали для допроса сотрудники пограничной службы США после того, как я провел прошлый месяц в России, рассказывая о войне на Украине. Я — гражданин Америки, подвергнутый нападению со стороны глубинного государства", — написал Хинкл.

Спустя некоторое время он сообщил, что его выпустили из-под стражи.

Во время своей поездки в Россию Хинкл давал интервью крупным российским СМИ. На своем Youtube-канале журналист поделился, что восхищается Москвой и что “в Америке нет ничего подобного”.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости