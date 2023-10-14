Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото

Известного американского журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после возвращения из поездки в Россию, говорится в публикации в его профиле в соцсети X.«

"Меня только что задержали для допроса сотрудники пограничной службы США после того, как я провел прошлый месяц в России, рассказывая о войне на Украине. Я — гражданин Америки, подвергнутый нападению со стороны глубинного государства", — написал Хинкл.

Спустя некоторое время он сообщил, что его выпустили из-под стражи.

Во время своей поездки в Россию Хинкл давал интервью крупным российским СМИ. На своем Youtube-канале журналист поделился, что восхищается Москвой и что “в Америке нет ничего подобного”.

новости горняк

Взято отсюда

Источник