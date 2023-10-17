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Артиллерия уничтожила на Южнодонецком направлении две разведгруппы ВСУ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото

Российская артиллерия уничтожила две разведгруппы ВСУ и склад боеприпасов на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ “Восток” Олег Чехов.

“Артиллерийским огнем уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, а также склад боеприпасов севернее Никольского. Барражирующим боеприпасом “Ланцет” уничтожена БМП-2 ВСУ в районе Угледара”, – сказал он.

В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял буксируемые гаубицы “Мста-Б”, “Гиацинт-Б” и три минометных расчета.

“Ударами авиации поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и севернее Приютного”, – добавил Чехов.

новости Алтайский
Взято отсюда
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