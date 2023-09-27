Байден чуть не упал на трапе самолета
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден чуть не упал, спускаясь по трапу самолета в Детройте. Трансляцию опубликовал телеканал WXYZ-TV Detroit.
На кадрах видно, как американский лидер потерял равновесие и споткнулся. Тем не менее ему удалось удержаться на ногах и спуститься вниз.
Байден не в первый раз попадает в такую ситуацию. Так, в марте 2021 года он трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего лайнера. В администрации Белого дома тогда объяснили произошедшее сильным ветром и заверили, что президент прекрасно себя чувствует. В июне прошлого года года он вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета.
В феврале американский лидер споткнулся и упал во время посадки в аэропорту Варшавы. Похожий инцидент произошел в марте, когда он поднимался на борт на авиабазе в штате Алабама.
Взято отсюда
Источник