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Байден чуть не упал на трапе самолета

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден чуть не упал, спускаясь по трапу самолета в Детройте. Трансляцию опубликовал телеканал WXYZ-TV Detroit.

На кадрах видно, как американский лидер потерял равновесие и споткнулся. Тем не менее ему удалось удержаться на ногах и спуститься вниз.

Байден не в первый раз попадает в такую ситуацию. Так, в марте 2021 года он трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего лайнера. В администрации Белого дома тогда объяснили произошедшее сильным ветром и заверили, что президент прекрасно себя чувствует. В июне прошлого года года он вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета.

В феврале американский лидер споткнулся и упал во время посадки в аэропорту Варшавы. Похожий инцидент произошел в марте, когда он поднимался на борт на авиабазе в штате Алабама.

Взято отсюда
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