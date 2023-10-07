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Байден поручил администрации активизировать контакты на Ближнем Востоке

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Президент США Джо Байден заявил, что поручил своей администрации активизировать контакты на Ближнем Востоке на фоне атак на Израиль.

“Я поручил своей команде оставаться в постоянном контакте со сторонами в регионе, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, Иордан, Оман, ОАЭ. А также с нашими европейскими партнерами и властями Палестины”, – заявил Байден журналистам.

Американский лидер заявил, что будет оставаться в контакте с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как заявил Байден, ситуацию вокруг Израиля он обсудил с членами конгресса, а также с королем Иордании. По словам президента США, он поручил команде по нацбезопасности работать с коллегами из Израиля. “Военные с военными, разведка с разведкой, дипломаты с дипломатами. Чтобы убедиться, что у Израиля есть необходимое”, – сказал Байден. Инфографика

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что палестинцы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции “Наводнение Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Последствия ударов ХАМАС по Израилю

Взято отсюда
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