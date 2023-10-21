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Белый дом: Байден не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции в Газе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото

Президент США Джо Байден не расслышал полностью вопрос журналиста о целесообразности отсрочки наземной операции Израиля в секторе Газа, и его утвердительный ответ касался только необходимости освобождения заложников, передает пресс-пул со ссылкой на представителя Белого дома.

По информации агентства Рейтер, Байден ответил “да”, когда его спросили, следует ли Израилю отложить вторжение в анклав ради вызволения большего числа пленных.

“Он неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены”, – цитирует чиновника журналистский пул Белого дома.

При посредничестве Катара из сектора Газа в пятницу удалось освободить двух американок – мать и дочь, у которых также есть израильское гражданство. В неволе остаются еще около 200 человек, в том числе по меньшей мере некоторые из десяти американцев, которые числятся пропавшими без вести.

новости горняк
Взято отсюда
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