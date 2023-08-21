Бойцы 1-й танковой армии пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском

Боевая машина БМП-3 1-й Танковой армии ЗВО. Архивное фото

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа пресекли попытку штурмового отряда ВС Украины вернуть утраченные позиции у Новоселовского на Купянском направлении, сообщил РИА Новости российский военнослужащий, выполняющий ряд задач на данном участке.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 160 военнослужащих, в том числе в районе Новоселовского. «”Сегодня штурмовая группа ВСУ пыталась вернуть утраченные позиции на подступах к Новоселовскому, но была вскрыта расчетом БПЛА 1-й танковой армии и уничтожена огнем миномета. Выжившие боевики сбежали, бросив умирать раненых”, – сообщил офицер 1-й гвардейской танковой армии РФ.

Видео уничтожения украинской штурмовой группы оказалось в распоряжении РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении.

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