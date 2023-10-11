11.10.2023

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ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в “террористическом центре” ХАМАС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото

Израильские истребители нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа, это “террористический центр” ХАМАС, заявила армия обороны Израиля.«”Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей”, – говорится в сообщении.

В армии заявляют, что район Аль-Фуркан “используется террористической организацией ХАМАС в качестве террористического центра, откуда направляется большое количество терактов против Израиля”.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС “Бригады Аль-Кассам” объявило об операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.

“Бригады Аль-Кассам” заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

новости горняк
Взято отсюда
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