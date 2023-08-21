Цены на газ в Европе выросли на 16 процентов

Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото

В Европе заметно растут биржевые цены на газ после сообщений СМИ о возможных забастовках в Австралии, следует из данных лондонской биржи ICE.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 478,1 доллара (+16,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9:05 мск их стоимость составляла 458,8 доллара (+11,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 410,4 доллара за тысячу кубометров.

Агентство Рейтер накануне сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок сжиженного природного газа ведущего мирового экспортера.

Котировки на голубое топливо в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и поднимались на торгах почти до 500 долларов.