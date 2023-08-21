Члены АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов, заявил посол

Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи. Архивное фото

Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) демонстрируют растущий интерес к новым формам расчетов, активизируется диалог по использованию нацвалют, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев.

“Растет интерес к новым формам расчетов в Азии, Африке, Латинской Америке. В АСЕАН активизируется диалог по использованию нацвалют, с прошлого года действует соглашение о цифровой пограничной торговле в местных финансовых инструментах”, – сообщил он.

Как отметил Бердыев, все более востребованным и привлекательным становится российский рубль, особенно на евразийском пространстве.

“В ЕАЭС, по предварительным данным, уже более 90% операций осуществляется в валютах государств-членов Союза, рубль при этом обоснованно лидирует”, – указал он.