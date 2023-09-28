“Что он делает?” В поведении Зеленского заметили новую странность
Владимир Зеленский. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить на языке Запада, чтобы получить больше помощи, заявил американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky News Australia.«”Если вы послушаете его выступление в ООН, там было много странных разговоров об изменении климата. Что делает Зеленский? Почему он говорит об этом?” — задался вопросом Горовиц.
По его мнению, президент Украины таким образом стремится заручиться еще большей поддержкой “левых”.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.
Взято отсюда
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