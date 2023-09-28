Владимир Зеленский. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский пытается говорить на языке Запада, чтобы получить больше помощи, заявил американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky News Australia.«”Если вы послушаете его выступление в ООН, там было много странных разговоров об изменении климата. Что делает Зеленский? Почему он говорит об этом?” — задался вопросом Горовиц.

По его мнению, президент Украины таким образом стремится заручиться еще большей поддержкой “левых”.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября.

Взято отсюда

Источник