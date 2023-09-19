Диалог Москвы и Пекина поможет стабилизировать миропорядок, пишут СМИ - ГОРНЯК22

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото

Стратегический диалог между Китаем и Россией не только определит направления развития их взаимодействия на ближайшее время, но и поспособствует стабилизации мирового порядка, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times.

Российско-китайские консультации по стратегической безопасности состоятся в Москве во вторник, сообщила ранее пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Их проведут секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И с участием представителей министерств и ведомств двух стран.

По словам профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна, стратегический канал имеет жизненно важное значение для поддержания бесперебойного взаимодействия между Москвой и Пекином на высоком уровне, а также решающее значение для определения конкретного направления китайско-российского взаимодействия на оставшуюся часть года.

Ли Хайдун отметил, что в то время, когда глобальная безопасность и экономическая обстановка находятся на перепутье, “Китаю и России необходимо работать вместе, чтобы активизировать центральную функцию ООН в вопросах глобальной безопасности, а также играть конструктивную роль в восстановлении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европейском регионе, которого можно достичь только посредством скоординированного сотрудничества”.

“В условиях, когда в отношениях Китая и США и России и США существуют противоречия, стратегический диалог между Китаем и Россией способствует стабилизации мирового порядка”, – приводит издание слова младшего научного сотрудника Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хуна.

Эксперт подчеркнул, что китайско-российское сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не носит конфронтационного характера.

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