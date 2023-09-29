Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь. Архивное фото

Танки Abrams станут легкой мишенью для российских военных, широко применяющих артиллерию и мины, пишет Military Watch Magazine.

“Поставку “Абрамсов” предваряют значительные потери немецких “Леопардов” модификации 1 и 2 и британских “Челленджеров 2”. Ожидается, что без брони с обедненным ураном американские машины едва ли покажут большую живучесть. Более того, их бронезащита заметно легче, чем у “Челленджеров”, первые из которых были уничтожены в начале сентября”, — говорится в публикации.

В статье отмечается, что еще одна неопределенность в отношении операций с участием “Абрамсов” на Украине заключается в том, какие экипажи будут ими управлять.

“Степень участия американских и других натовских подрядчиков стала особенно важным вопросом после недавних сообщений о том, что поставленными ВСУ танками управляет немецкий и другой западный персонал”, — пишут авторы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу техники. По данным СМИ, первая партия будет состоять из десяти машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

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