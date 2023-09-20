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"Эффект бумеранга". Стало известно, как Россия повалила Запад на землю - ГОРНЯК22
20.09.2023

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“Эффект бумеранга”. Стало известно, как Россия повалила Запад на землю

ГОРНЯК2201 mins

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото

Запад повредил себе, пытаясь уничтожить Россию. Об этом написал обозреватель турецкой Aydinlik Али Мерджан.«”Результат (антироссийских санкций. — Прим. ред.) оказался большим разочарованием для Запада. Хотели уничтожить Россию — а повалили на землю самих себя. Сейчас пытаются объяснить это. И не могут найти логичного ответа. Экономические санкции должны были иметь для России разрушительные последствия. Будучи неспособными объяснить последствия бумеранга, запущенного против России, они теперь начинают новую кампанию и против Китая”, — заявил Мерджан.

Среди попыток ослабить Россию автор также указал отмену ее культуры и русофобию. Однако “лихорадочное выдворение” русских также не привело ни к чему хорошему.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

Взято отсюда
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