08.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
Семью медалями отмечены проекты Алтайского ГАУ по итогам участия в агропромышленной выставке «Золотая осень-2023»
Бизнес
В Заринском районе аграрии заканчивают уборку
Политика
В США исключили возможность проведения наземной операции НАТО на Украине
Политика
До 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль
Политика
Клуб НХЛ выставил российского игрока на драфт отказов
Мир
Египет обсудил с Саудовской Аравией и Иорданией остановку эскалации в Газе

Коллекция категорий

Бизнес164 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование173 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика328 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

Египет обсудил с Саудовской Аравией и Иорданией остановку эскалации в Газе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Египет обсуждает с Саудовской Аравией и Иорданией усилия по сдерживанию эскалации в секторе Газа, заявило египетское внешнеполитическое ведомство.

“Ведутся египетско-саудовские и египетско-иорданские консультации для интенсификации усилий по сдерживанию эскалации в секторе Газа”, – говорится в заявлении МИД Египта. Инфографика

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Последствия ударов ХАМАС по Израилю

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости