Эрдоган призвал экономно расходовать воду

Вид на Стамбул. Архивное фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне новостей о риске засухи в различных регионах страны призвал турецкий народ к экономному расходованию воды.

Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, передавал ранее телеканал NTV. По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ в Стамбуле по состоянию на среду составляет 33,37% – более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от 3 до 3,5 миллиона кубометров воды в сутки. Аналогичные риски имеются в курортном Измире. «

"Призываю все человечество, а также турецких граждан экономно расходовать воду", – заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.

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