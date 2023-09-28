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Европейцев призвали готовиться к аду из-за Украины

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото

Западные политики боятся Трампа из-за его стремления завершить конфликт на Украине, пишет Figaro.«

"Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом. <…> Он повторяет снова и снова, что для разрешения украинского конфликта потребуется не более суток" — высказался политик.

Автор добавил, что перспектива возвращения Трампа в Белый дом “крайне тревожна” еще и потому, что США могут вывести свои войска из Европы. НАТО, говорится в материале, “едва восстанавливается после 2016-2020 годов”, однако приход Трампа “станет катастрофой и ля Европы, и для Украины”.

Трамп регулярно высказывался против поддержки Киева и обещал завершить конфликт в случае избрания президентом. Американские СМИ также предположили, что он может ослабить антироссийские санкции и урегулировать недружественные отношения США с Китаем.

Взято отсюда
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