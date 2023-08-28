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Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине

ГОРНЯК2201 mins

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге. Архивное фото

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о грядущем саммите 13 сентября, на котором будут обсуждаться вопросы украинского конфликта и климатического кризиса.«”Почему, позвольте спросить, королева фашистов получает возможность сделать обращение о положении страны?” — спросил Axiomatic Enemy of the State.

“Паразит”, — прокомментировал TheFixer.

“Уходи, неизбранный диктатор”, — разозлился Thought Police Sgt.

“Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя за решеткой”, — высказался VirginieD.

“Украина стоит Европе слишком много денег, которые ты отобрала у них под предлогом инфляции. Время провести переговоры”, — написал Spectre.

Глава Еврокомиссии ранее объявила, что 13 сентября пройдет заседание SOTEU, на котором будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития Евросоюза, а также климатические изменения и поддержка Украины.

Взято отсюда
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