27.09.2023

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Франция выделит семь миллионов евро на помощь армянам Карабаха

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вид на город Степанакерт. Архивное фото

Правительство Франция выделит 7 миллионов евро для помощи армянам Нагорного Карабаха, переехавшим в Армению, сообщил французский посол в Ереване Оливье Декотиньи на встрече с министром труда и социальных вопросов Армении Нареком Мкртчяном.

“Правительство Франции приняло решение в сотрудничестве с партнерскими организациями предоставить 7 миллионов евро для удовлетворения социальных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха”, – приводит слова посла пресс-служба министерства.

Декотиньи также сообщил, что французская сторона собирается направить в Армению самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием с целью оказания помощи пострадавшим в результате взрыва цистерны с топливом в Карабахе.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее “антитеррористическими мероприятиями локального характера” для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

Взято отсюда
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