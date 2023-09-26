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Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен

ГОРНЯК2201 минуты

Марин Ле Пен. Архивное фото

Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера проходят на унизительных условиях, это провал французской дипломатии, заявила лидер фракции крайне правой партии “Национальное объединение” в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter. «”Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии”, – сказала политик.

Ле Пен отметила, что решение покинуть Нигер не было принято Францией, у президента Эммануэля Макрона “не было выбора”. «”Он ошибся в анализе ситуации, думая, что власть хунты была более хрупкой, чем оказалась на самом деле, и что ЭКОВАС вмешается. Его прижали к стене, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск”, – отметила она.

В воскресенье Макрон объявил, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера. Он также сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее.

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения Базума.

Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. В стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.

Взято отсюда
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