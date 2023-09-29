“Гибнут лучшие”. Стала известна правда о причинах провала ВСУ

Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото

Российская армия становится только сильнее в то время, как Украина теряет своих лучших солдат, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на польских военных экспертов.«

"У них (украинцев — Прим. ред.) гибнут лучшие, и натовской подготовки пока что недостаточно", — отметили опрошенные Репке эксперты.

Поляки пояснили, что Украина понесла высокие людские потери и сейчас нуждается скорее в солдатах, нежели в западной технике.

Также эксперты особо отметили работу российских беспилотников.

“Их новые «Герани» производят меньше шума, из-за чего их сложнее засечь. «Ланцеты» приобрели еще большую дальность. <…>. Дроны решат исход этой войны”, — подчеркнули аналитики.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

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