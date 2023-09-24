Глава МИД Белорусси: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине

Флаг Белоруссии. Архивное фото

Белоруссия сделает все от нее зависящее для разрешения конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН. «”Нам очень тяжело наблюдать, как уже полтора года страдают близкие нам люди. Украина и ее народ стали разменной монетой в большой игре Запада за сохранение своей глобальной гегемонии. Очевидно, что наращивая поставки вооружений в эту страну, Запад настроен на продолжение войны до последнего украинца. Но хочет ли этого Украина? Нужна ли украинцам война на истощение? Убеждены, что нет”, – сказал глава белорусского МИД.

Министр напомнил, что Белоруссия всегда выступала за мир в соседней стране и предпринимала для этого все возможные меры. “Как отмечает президент нашей страны Александр Лукашенко, мы и сейчас готовы сделать все от нас зависящее”, – подчеркнул Сергей Алейник.

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