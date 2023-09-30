Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото

Поддерживать Украину тяжело и болезненно, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью журналу House.

По его мнению, если союзники не продолжат оказывать поддержку Киеву, ситуация в мире якобы ухудшится.

“Вот почему позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее”, — предположил министр.

Клеверли также признал, что усталость от конфликта на Украине представляет собой “большую проблему”.

В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Взято отсюда

Источник