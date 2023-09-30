30.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Водитель “Нивы” сбил бабушку с ребенком в Заринске
Новости Алтай
Средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
Новости Алтай
Такой день. Первые назначения в правительстве и рост зарплат бюджетников на Алтае
Новости Алтай
Утром туман, после осадки. О погоде в Алтайском крае 30 сентября
Новости Алтай
Памятник маршалу Жукову все-таки появится на месте знака-обещания 24-летней давности
Новости Алтай
Не в своей тарелке. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 сентября

Коллекция категорий

Бизнес133 Новости
Здоровье199 Новости
Новости Алтай1201 Новости
Новости Горняк225 Новости
Образование143 Новости
Общество321 Новости
Объявления79 Новости
Политика237 Новости
Спорт174 Новости
Платим за интересные новости!

Глава МИД Британии заявил, что поддерживать Украину тяжело и болезненно

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото

Поддерживать Украину тяжело и болезненно, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью журналу House.

По его мнению, если союзники не продолжат оказывать поддержку Киеву, ситуация в мире якобы ухудшится.

“Вот почему позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее”, — предположил министр.

Клеверли также признал, что усталость от конфликта на Украине представляет собой “большую проблему”.

В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости