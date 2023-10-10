10.10.2023

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Глава МИД Канады прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации в Израиле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли . Архивное фото

Ситуация в Израиле продолжит ухудшаться до того, как перейдет к улучшению, считает министр иностранных дел стран Мелани Жоли. «”Мы знаем, что станет хуже до того, как перейдет к улучшению”, – сообщила она в интервью телеканалу CTV News, комментируя текущую ситуацию в Израиле.

Жоли отметила, что в своих оценках исходит из обсуждений ситуации со своим израильским коллегой.

Кроме того, министр заявила, что в настоящий момент посольство в Израиле зарегистрировало 2,5 тысячи канадцев, находящихся в стране, 500 – в секторе Газа и на Западном Берегу. По словам Жоли, властям Канады известно об одном погибшем и трех пропавших без вести канадских гражданах в результате конфликта.

Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.

“Бригады Аль-Кассам” – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.

Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.

“Бригады Аль-Кассам” заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

новости Алтайский
Взято отсюда
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