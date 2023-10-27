28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Общество
“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Политика
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года
Политика
“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Политика
“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Мир
ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество519 Новости
Объявления82 Новости
Политика500 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Палестинские бойцы в секторе Газа. Архивное фото

ХАМАС заявил, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую к немедленному и постоянному гуманитарному перемирию.«”Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ОООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа”, – говорится в заявлении.

Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся.

Военное крыло ХАМАС бригады “Аль-Кассам” заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости