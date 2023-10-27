ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН

Палестинские бойцы в секторе Газа. Архивное фото

ХАМАС заявил, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую к немедленному и постоянному гуманитарному перемирию.«”Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ОООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа”, – говорится в заявлении.

Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся.

Военное крыло ХАМАС бригады “Аль-Кассам” заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.

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