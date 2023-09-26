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Херш раскритиковал западные СМИ за освещение теракта на “Северных потоках”

ГОРНЯК2201 минуты

Место утечки на газопроводе “Северный поток — 2”. Архивное фото

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подверг критике СМИ стран Запада за освещение теракта на “Северных потоках” в материале, опубликованном на платформе Substack.

“Неизбежно моя первоначальная статья вызвала сенсацию, но главные СМИ обратили особое внимание на опровержения Белого дома и положились на старые слухи… присоединяясь к администрации (президента США Джо Байдена – ред.) в развенчании представления о том, что Джо Байден мог иметь какое-либо отношение к атаке”, – пишет Херш.

Он отметил, что в прошлом году журналистами был опубликован ряд статей, в которых авторы утверждали, что украинская диссидентская группа осуществила диверсию в Балтийском море с помощью арендованной яхты “Андромеда”, при этом авторы в своих статьях, как подчеркивает Херш, не называли своих источников.

Херш добавил, что он, в свою очередь, получил десятки наград за статьи в изданиях New York Times и New Yorker, в которых не ссылается на неназванные источники.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – “Северном потоке” и “Северном потоке 2”. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор “Северного потока” Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

Взято отсюда
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