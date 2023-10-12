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Иран заверил в способности гарантировать энергобезопасность стран БРИКС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран. Архивное фото

Иранская сторона может гарантировать странам-членам БРИКС их энергетическую безопасность, а также соединить Россию с Индией, а Китай – с Африкой, такое мнение выразил в интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани. «”Наша объем торговли со странами БРИКС в 2009 году составил около 13 миллиардов долларов, в то время как к 2021 году объем достиг 39,4 миллиардов долларов, то есть объем торговли вырос ровно в три раза. Позиция Ирана как географического и транспортного коридора обеспечит взаимодействие между странами БРИКС, поскольку Иран находится на пути Китая в Африку и России в Индию, и это может быть очень полезно для развития торговых отношений между этими странами”, – считает Роухани.

Он подчеркнул, что Иран, обладая огромным экономическим потенциалом и уникальным геополитическим положением, может предоставить странам-членам БРИКС больше возможностей в коммерческой и энергетической сфере.

“С вступлением Ирана в БРИКС выгоды этой организации и ее стран в сфере энергетики сильно возросли, особенно Саудовской Аравии. Иран может в значительной степени гарантировать энергетическую безопасность стран-членов БРИКС, а также может способствовать балансу в отношениях между странами БРИКС и Западом в энергетической сфере”, – полагает иранский чиновник.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.

новости Алтайский
Взято отсюда
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