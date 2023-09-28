Источник: открытие границы Турции и Армении полностью зависит от Еревана

Анкара, Турция. Архивное фото

Нормализация отношений Турции и Армении, в том числе в вопросе открытия границы, полностью зависит от тех шагов, которые предпримет официальный Ереван, в регионе создалась новая ситуация, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.

Армения предложила Турции открыть границу для проезда граждан третьих стран, Анкара не против предложения, написала в пятницу газета Hürriyet со ссылкой на источники.

“Что касается нормализации наших (Турции и Армении – ред.) отношений, самого процесса, в рамках которого состоялись встречи, то говорить об очередных шагах можно будет после того, как мы увидим конструктивный, откровенный и рассчитанный на мир подход Еревана. Необходимо понимание того, что в регионе создана новая ситуация, есть широкие возможности для сотрудничества. В случае наличия такого подхода, думаю, мы увидим конкретные подвижки в этом процессе, вплоть до вопроса с границей”, – сказал собеседник агентства.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией – зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошли в Вене.

Процесс нормализации армянско-турецких отношений начался по инициативе тогдашнего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. В апреле 2010 года Саргсян приостановил процесс ратификации армянско-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, в 2015 году глава государства отозвал протоколы из парламента, а в 2018 году Саргсян их аннулировал. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армянско-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара “не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов”.

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