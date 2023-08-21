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Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана

редактор01 mins

Вид на город Анкара. Архивное фото

Анкара рассчитывает, что местом предполагаемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина станет Турция, ведутся обсуждения даты и места с Москвой, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, отвечая ранее на вопрос о дате визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, заявил, что Анкара и Москва ведут обсуждения.

“Мы рассчитываем, что это будет Турция, господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган – ред.) в своем последнем телефонном разговоре с господином (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным приглашал его с визитом в Турцию. Но обсуждения продолжаются с соответствующими ведомствами российской и турецкой сторон. Пока мне нечего сказать вам о конкретном месте и дате переговоров”, – сообщил собеседник агентства.

“В числе прочих, этот вопрос (визит президента России) также будет обсужден. Господин президент (Тайип Эрдоган) заслушает доклад соответствующих ведомств о проделанной работе, даст соответствующие указания. Возможно, что сам проинформирует общественность об этой теме в своем обращении к нации после заседания”, – сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.

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