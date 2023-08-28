Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото

Предполагаемые переговоры президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина во многом проявят ясность по будущему зерновой сделки, за процессом будет следить и ООН, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.

Встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время, скоро о ней появится официальная информация, встреча “уже готовится весьма плотно”, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Переговоры президентов планируются в России в начале сентября, до саммита “Большой двадцатки”, сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.

“Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему (зерновой сделки. — Прим. ред.), все соответствующие ведомства (Турции. — Прим. ред.) ведут работу в этом направлении. Процесс координируется с ООН, там также будут следить за этими переговорами. Мы очень надеемся, что они пройдут конструктивно, будут открыты возможности для возобновления работы нашей инициативы (черноморской зерновой. — Прим. ред.)”, — сказал собеседник агентства.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Взято отсюда

Источник