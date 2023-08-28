Источник: Турция уведомляла о небезопасности альтернативных маршрутов

Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото

Проход судов по альтернативным “зерновому коридору” маршрутам без участия в этом процессе России не может гарантировать их безопасность, Анкара уведомляла об этом западные страны, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по “зерновой сделке”.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара желает возобновления “зерновой сделки”, альтернативные маршруты сопряжены с рисками, по его словам решение “уравнения” без участия РФ чревато последствиями.

“Наша цель – возобновление черноморской зерновой инициативы с участием всех сторон. Неоднократно на официальном уровне, в том числе и в контактах с нашими западными партнерами, было заявлено о том, что проход судов по альтернативным маршрутам – рискованный, и невозможно без участия России в процессе гарантировать их безопасность. Поэтому мы будем продолжать наши усилия для того, чтобы механизм возобновил свою работу, все наши усилия направлены на это”, – сообщил собеседник агентства.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.

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