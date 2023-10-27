Израиль призвал не эвакуировать больницу Газы

Последствия израильских ударов . Архивное фото

Израиль еще не направил требование об эвакуации в крупнейшую больницу в секторе Газа “Шифа”, на территории которой, по мнению израильских властей, расположен командный центр палестинского движения ХАМАС, заявил старший советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари в пятницу заявил, что на территории крупнейшей больницы в секторе Газа “Шифа” расположен командный центр палестинского движения ХАМАС, а также подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль. ХАМАС заявил, что утверждения израильской армии являются предлогом для бомбардировки больницы.

В интервью телеканалу Sky News Регев отметил, что Израиль еще не призвал больницу эвакуироваться, власти хотели уведомить людей от том, что “делает ХАМАС”. «”Были задокументированные случаи, когда они (бойцы ХАМАС) хранили ракеты на объектах ООН, стреляли из мечетей, никто не должен удивляться тому, что они без колебаний превращают больницу в военную цель”, – добавил советник.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции “Потоп Аль-Аксы”. После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН “двугосударственной” формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

город Горняк

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