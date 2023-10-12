Израиль заявил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото

Армия Израиля сообщает, что в настоящее время наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. «”В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности будут сообщены позже”, – говорится в заявлении.

Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.

На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.

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