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Израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Израильские военные. Архивное фото

Израильская армия убила 13 палестинцев, в том числе одного ребенка, на Западном берегу, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). «”С 7 по 8 октября, по состоянию на 21.00 (8 октября), 13 палестинцев, в том числе 12-летний ребенок, были убиты израильскими силами в различных районах Западного берега”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из палестинцев был убит при нападении или, предположительно, попытке ударить ножом военнослужащего израильских сил возле Аль-Луббан аль-Гарбие (Рамаллах).

Еще один человек был застрелен во время вооруженного столкновения между палестинцами и израильскими силами возле контрольно-пропускного пункта Дейр-Шараф (Наблус).

В сообщении говорится, что остальные 11 палестинцев были убиты во время демонстраций и других столкновений.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.

Бригады “Аль-Кассам” (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

новости Алтайский
Взято отсюда
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