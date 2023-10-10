Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу, сообщили СМИ

Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус. Архивное фото

Израильские войска на фоне эскалации вокруг сектора Газа вторглись в город Наблус на Западном берегу, идут бои, сообщает палестинский портал Quds.«”Израильские силы ворвались в город Наблус… Идут вооруженные столкновения”, – говорится в сообщении.

Город Наблус находится на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии приблизительно в ста километрах от сектора Газа.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию “Железные мечи”. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.

По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.

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