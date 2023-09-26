26.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Несколько алтайских мобилизованных получили реальные сроки за самоволки
Общество
В проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику
Общество
Лукашенко и Путин договорились о крупных совместных проектах
Общество
Даня Милохин о взаимоотношениях с приемными родителями: «не дали мне семью»
Новости Алтай
Тревожная поправка: в Республике Алтай опасаются поглощения Алтайским краем
Новости Алтай
Представлен к Ордену Мужества: в Барнауле простились с Никитой Кирьяновым

Коллекция категорий

Бизнес120 Новости
Здоровье131 Новости
Новости Алтай971 Новости
Новости Горняк213 Новости
Образование133 Новости
Общество226 Новости
Объявления78 Новости
Политика187 Новости
Спорт155 Новости
Платим за интересные новости!
объявления

Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору

ГОРНЯК2201 минуты

Первый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения

Жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают организовать движение для желающих выехать, передает корреспондент РИА Новости.

Обстановка на погранпункте с азербайджанской стороны спокойная. Азербайджанские пограничники регулируют поток выезжающих, легковые автомобили досматривают, грузовики и микроавтобусы проезжают через сканер.

Рядом с погранпунктом разместилась часть российского миротворческого контингента: установлен российский флаг и флаг миротворческой миссии, укрепления, на мосту на самой кромке границы с азербайджанской стороны дежурит российский бронетранспортер.

Многие машины загружены личным имуществом. Часть жителей пересекают границу пешком. С армянской же стороны прибывают пустые автобусы, которые заберут тех, кто не может выехать самостоятельно. На въезде в Армению образовалась пробка из машин и автобусов.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости