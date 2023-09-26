Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору

Первый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения

Жители Нагорного Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору, на въезде в Армению образовалась пробка, азербайджанские пограничники помогают организовать движение для желающих выехать, передает корреспондент РИА Новости.

Обстановка на погранпункте с азербайджанской стороны спокойная. Азербайджанские пограничники регулируют поток выезжающих, легковые автомобили досматривают, грузовики и микроавтобусы проезжают через сканер.

Рядом с погранпунктом разместилась часть российского миротворческого контингента: установлен российский флаг и флаг миротворческой миссии, укрепления, на мосту на самой кромке границы с азербайджанской стороны дежурит российский бронетранспортер.

Многие машины загружены личным имуществом. Часть жителей пересекают границу пешком. С армянской же стороны прибывают пустые автобусы, которые заберут тех, кто не может выехать самостоятельно. На въезде в Армению образовалась пробка из машин и автобусов.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

Взято отсюда

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