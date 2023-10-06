Кишинев отклонил проект о запрете кандидатов от неконституционных партий

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото

Проект заключения на внесение изменений в Избирательный кодекс Молдавии, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, под которые подпадает оппозиционное политформирование “Шор”, не был одобрен Центральной избирательной комиссией, поскольку не набрал большинства голосов, заявили в пресс-службе Центризбиркома.

ЦИК республики выступил с разъяснениями в связи с появлением в прессе информации, по его мнению ошибочной, о том, что якобы ЦИК дал отрицательное заключение проекту закона о внесении изменений в Избирательный кодекс.

“Рассмотрели проект решения об утверждении заключения по проекту Закона № 345 от 04.10.2023 о внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Молдова № 325/2022. Поскольку проект заключения не набрал большинства голосов членов Центральной избирательной комиссии, он не был одобрен. Комиссия проинформировала секретариат парламента о результатах проверки”, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии “Действие и солидарность” запрет для бывших членов оппозиционной партии “Шор” участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила.

Поправка в Избирательный кодекс закрепляет новое ограничение – представители запрещенной партии не смогут избираться, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода для признания их партии неконституционной, если они были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, а также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций ряда международных организаций или государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной.

Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.

Взято отсюда

Источник