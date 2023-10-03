КНДР раскритиковала попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна

Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото

Враждебность США и попытки вмешаться в традиционно дружественные отношения РФ и КНДР “переходят границу”, что демонстрирует стремление США к гегемонии и менталитет времен “холодной войны”, заявил МИД КНДР. «”Незаконная враждебность и попытки вмешательства США в традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ переходят границу”, – говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

Чиновник отметил, что США в последнее время “обманывают мировую общественность”, придираясь к дружественным и добрососедским отношениям Москвы и Пхеньяна как к “нарушению резолюций” ООН, представляя сотрудничество двух стран как “угрозу для глобального мира и безопасности”.

“Это как есть показывает гегемонистское мышление США, которые до мозга костей прониклись логикой конфронтации времен холодной войны”, – отмечает он.

По словам Им Чхон Иля, в то время как США и Запад заняты “гегемонистской конфронтацией”, дружественные отношения КНДР и РФ вошли в “новую фазу развития и подъема”, что обеспечило “равновесие структуры международных механизмов” и улучшило обстановку с “стратегической безопасностью” в мире.

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