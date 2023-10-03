03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

КНДР раскритиковала попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото

Враждебность США и попытки вмешаться в традиционно дружественные отношения РФ и КНДР “переходят границу”, что демонстрирует стремление США к гегемонии и менталитет времен “холодной войны”, заявил МИД КНДР. «”Незаконная враждебность и попытки вмешательства США в традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ переходят границу”, – говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

Чиновник отметил, что США в последнее время “обманывают мировую общественность”, придираясь к дружественным и добрососедским отношениям Москвы и Пхеньяна как к “нарушению резолюций” ООН, представляя сотрудничество двух стран как “угрозу для глобального мира и безопасности”.

“Это как есть показывает гегемонистское мышление США, которые до мозга костей прониклись логикой конфронтации времен холодной войны”, – отмечает он.

По словам Им Чхон Иля, в то время как США и Запад заняты “гегемонистской конфронтацией”, дружественные отношения КНДР и РФ вошли в “новую фазу развития и подъема”, что обеспечило “равновесие структуры международных механизмов” и улучшило обстановку с “стратегической безопасностью” в мире.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости