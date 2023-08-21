Косачев отметил деградацию ООН по вопросу противодействия терроризму
Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев. Архивное фото
ООН деградирует как международная организация, которая должна осуждать терроризм, об этом свидетельствует ее многолетнее молчание в связи с массовыми убийствами мирных жителей Донбасса, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале.
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма отмечается во всем мире 21 августа.
Косачев напомнил, что ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую Международный день памяти и поминовения жертв терроризма с целью “воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод”. «”При всем моем уважении к этой организации, с сожалением констатирую, что за последние годы она деградировала. Принцип работы ООН в наши дни напоминает знаменитую фразу бандита Аль Капоне: “Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении”, – написал Косачев.
Так и ООН, с одной стороны помнит жертв терроризма, с другой – вольно или невольно поощряет самих террористов. Видимо, чтобы было кому сочувствовать на годы вперед, добавил он.
“Иначе как объяснить многолетнее молчание организации в связи с массовыми убийствами мирных жителей Юго-Востока тогда еще Украины после переворота 2014 года, а сейчас – крайне сдержанное осуждение передачи кассетных боеприпасов Украине, терактов киевского режима против журналистов и объектов гражданской инфраструктуры?”, – подчеркнул сенатор.
Косачев привел слова генсека ООН Антонио Гутерриша о необходимости всегда слышать голос жертв и пострадавших и помнить о них – как в Международный день, так и каждый день. И делать все возможное, чтобы не допускать новых жертв в будущем.
“Давайте. Лучший способ не допустить будущих жертв – это дать внятную оценку прежним и нынешним действиям руководства Украины уже сейчас. Если бы это было сделано своевременно и без оглядки на геополитику, возможно, нынешние трагические события развивались бы по другому, более благоприятному сценарию. Но лучше поздно, чем никогда”, – заключил Косачев.