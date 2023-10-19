Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень

Флаги России и КНДР. Архивное фото

Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

В правительственной резиденции Кымсусан проходит встреча глав МИД РФ и КНДР Лаврова и Чхве Сон Хи.

“После проведения исторического саммита между президентом (России Владимиром) Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень”, – заявил глава МИД РФ в начале встречи со своей северокорейской коллегой.

Российский министр напомнил, что “75 лет назад Советский Союз, который сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства, первым признал молодое корейское государство, а затем оказывал ему содействие в становлении национальной экономики, науки, культуры, образования”.

“Мы всегда будем помнить тот неоценимый вклад, который товарищ Ким Ир Сен и затем товарищ Ким Чен Ир внесли в становление наших отношений”,- подчеркнул Лавров.

Со своей стороны министр иностранных дел Северной Кореи отметила, что “частные встречи глав МИД двух стран, в ходе которых укрепляются товарищеские узы, служат доказательством, что корейско-российские двусторонние отношение с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой”.

Она добавила, что переговоры с Лавровым в Северной Корее “станут важным моментом для исполнения договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите” Путина и Ким Чен Ына.

горняк

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