Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН - ГОРНЯК22

Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН
ООН. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в ООН встречу с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.
“Хорошо, что у нас есть возможность провести встречу. И не просто встречу, а дискуссию, и принимая решения, которые работают”, – сказал Лавров на встрече с Диопом.
Ранее в четверг Лавров провел переговоры с главами МИД Кубы, Египта, Таиланда и принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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