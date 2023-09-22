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Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН - ГОРНЯК22
22.09.2023

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Лавров проводит встречу с главой МИД Мали в ООН

ГОРНЯК2201 mins

ООН. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в ООН встречу с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.

“Хорошо, что у нас есть возможность провести встречу. И не просто встречу, а дискуссию, и принимая решения, которые работают”, – сказал Лавров на встрече с Диопом.

Ранее в четверг Лавров провел переговоры с главами МИД Кубы, Египта, Таиланда и принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Взято отсюда
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