Марат Бердыев: Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в АТЭС

Старшее лицо в АТЭС от России Марат Бердыев. Архивное фото

– Российская сторона давала согласие на “вахту” США в АТЭС в 2023 году, получив заверения американцев в строгом соблюдении ими всех обязательств председателя перед участвующими в АТЭС экономиками. Особое внимание уделили подтверждению готовности председательства обеспечить недискриминационный доступ всех делегаций на мероприятия без двойных стандартов и самоуправства. Конечно, мы не питали больших иллюзий относительно способности Вашингтона держать слово, однако исходили из того, что это позволит оказать отрезвляющий дисциплинарный эффект, удержит американские власти от прямых нарушений регламента АТЭС.

К сожалению, американцы, привыкшие жить в плену собственной исключительности, в очередной раз своими действиями полностью дезавуировали данные обещания. Это касается как организации рабочих процессов этого объединения, так и содержательного наполнения его повестки в текущем году. В рамках третьей серии встреч старших должностных лиц (СДЛ) Форума на профильные заседания не смогли попасть представители сразу нескольких российских ведомств. Целый ряд делегатов в принципе не получил визы, в некоторых случаях разрешения на въезд выдавались во время или после основных заседаний.

Складывающаяся ситуация создает серьезные препятствия для нашего полноценного участия в деятельности АТЭС под американским председательством и не может не сказываться на результативности, а также убедительности “вахты” США. Вашингтон продолжает “терять лицо” как ответственный участник международного общения, договороспособный игрок. Фиксируем растущие аппетиты американской стороны, в частности ее неподобающее поведение и ущемление других экономик, в частности, Гонконга. Разумеется, такие кульбиты американцев не остаются незамеченными, заставляют многие страны стремиться к ускоренному становлению многополярного мира, независимому от западных структур и капризов.

Будем учитывать такой подход Вашингтона при принятии решения об уровне представленности России на саммите форума в ноябре. Настойчиво требуем от принимающей стороны выполнения всего комплекса обязательств в качестве председателя форума. Рассчитываем, что при подготовке встречи на высшем уровне и ее итоговых документов возобладает здравомыслие, приоритет будет отдан достижению консенсусных договоренностей в интересах всех экономик АТЭС.

В целом сожалеем, что деструктивные решения американцев негативно отражаются на продуктивности АТЭС, и надеемся, что эта важная региональная платформа сотрудничества, прошедшая многолетнюю проверку на прочность и востребованность, вернется к конструктивному функционированию по завершении текущего цикла. Впереди – председательство Перу и Южной Кореи. Мы уже установили предметный диалог с коллегами из Лимы, которые собираются искать “общий знаменатель” и ориентироваться на коллективные усилия в укреплении экономического и интеграционного потенциала. Намечаем в данном контексте ряд конкретных совместных инициатив и проектов, в том числе с подключением российского бизнеса и академических кругов.

– Насколько важным для России остается формат АТЭС? Или сейчас акцент сместился в сторону других организаций, например, БРИКС?

– Работа в АТЭС – одно из ключевых направлений российской многосторонней дипломатии, наряду с участием в “Группе двадцати”, БРИКС, ШОС. Важное звено в реализации флагманской российской инициативы построения Большого Евразийского партнерства, которая направлена на образование открытого контура взаимосвязанности и активизацию экономической кооперации. Будем стремиться в ее рамках снять все необоснованные барьеры, выстроить эффективную бизнес-среду в масштабе всего континента. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать мощным локомотивом в продвижении на этом направлении.

Россия неизменно, с момента своего присоединения в 1998 году, рассматривает АТЭС в качестве ведущего форума для экономического взаимодействия в АТР, важного инструмента по созданию благоприятной торгово-инвестиционной среды и стимулирования инновационного прогресса. Участие в АТЭС позволяет нам поддерживать объединительные процессы на пространстве АТР, принимать активное участие в выработке передовых подходов к таким общим для азиатских экономик насущным темам взаимодействия, как расширение взаимной торговли, развитие транспортных артерий, цифровизация, продовольственная и энергетическая безопасность, образование, туризм, чрезвычайные ситуации и многие другие.

Форум испытывает негативное влияние современной непростой международной ситуации. Западное крыло его участников активно повышает градус конфронтации на атэсовской площадке, стремится привнести в дискуссии выходящие далеко за рамки мандата объединения геополитические темы. Отмечаем на этом фоне, что большинство экономик отвергают эти конъюнктурные притязания, грозящие колоссальными сбоями в мирохозяйственной системе. Дружественные нам члены и вообще все те, кто настроен на позитив, выступают за твердое следование базовым принципам и правилам функционирования АТЭС – в духе приверженности консенсусу и фокуса на задачах экономической интеграции в АТР. Видим в этом подтверждение важности сохранения полноценного российского участия в данном формате. Стремимся не допустить выхолащивания экономической составляющей этого объединения, его подчинения необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование.

– Сейчас в рамках АТЭС проходят встречи на уровне министров. Как проходит общение с партнерами? На чем в целом сфокусирована повестка встреч в рамках текущих сессий? Ведется ли работа по выработке соглашений со странами-участниками? Какие есть непреодолимые разногласия? Как часто поднимается вопрос Украины на встречах? В целом если сравнить работу нашей делегации по линии АТЭС в этом году и в прошлом, какие произошли изменения?

– На площадке АТЭС ведется непрерывное взаимодействие по широкому спектру отраслевых направлений сотрудничества. Фундаментом долгосрочной деятельности форума выступают “Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года” и план действий по их реализации, а также принятые в прошлом году в Таиланде Цели биоциркулярной экономики. Каждая председательствующая экономика по-разному расставляет приоритеты в переговорной работе, однако магистральный курс должен оставаться последовательным, отражать долгосрочные согласованные установки. В фокусе внимания участников АТЭС в текущем году – энергетические “переходы” к низкоэмиссионному развитию, продовольственная и энергетическая безопасность, цифровая трансформация, укрепление роли женщин в экономике.

Вместе с тем предметный разговор по этим насущным темам в подавляющем большинстве случаев сдерживается конфронтационным запалом американцев, вбрасываемыми ими инициативами, отражающими спорные рецепты “местного разлива”. Прежде всего, это касается вопросов гендера, климата, “чистой” энергетики, ИКТ-безопасности и прочее. Такая линия, конечно, не добавляет позитива, обрекает форум на бесплодные пикировки. Видим также попытки снять с себя и других государств Запада ответственность за текущие кризисные явления в мировой экономике. Они, как известно, вызваны сбоями на финансовых рынках, разгоном монетарной инфляции, снижением темпов роста, спровоцированных просчетами в госуправлении в западных странах и санкциями. Ситуация на Украине, которая, опять же, ничто другое, как рукотворный кризис, спровоцированный незаконным вмешательством Запада во внутренние дела некогда суверенной страны, госпереворотом и установлением в Киеве подконтрольного ему националистического режима с откровенно русофобскими взглядами стоит в этом списке далеко не на первых местах.

Таким образом, США по-прежнему не могут отказаться от антироссийской риторики в атэсовском формате. Им послушно вторят наиболее верные союзники. Тем не менее эти эскапады постепенно выдыхаются. В микрофон Вашингтону вторит послушное меньшинство. В кулуарах же многие делегации признаются, что с нетерпением ждут, когда эта американская зацикленность закончится.

В 2022 году таиландское председательство предприняло все возможные усилия, чтобы предотвратить принятие форумом нелегитимных решений в обход основополагающего принципа консенсуса. Сегодня же мы наблюдаем абсолютно противоположный подход, мало соотносящийся с привычным коллегиальным принципом функционирования АТЭС.

– Как вообще Россия оценивает нынешнюю политику США в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Наблюдаете ли вы попытки США расширить свое влияние в этой части мира с целью ослабить Россию и Китай?

– Фиксируем наращивание усилий США по подмене инклюзивного характера сотрудничества в АТР западноцентричными форматами взаимодействия в русле американского “индо-тихоокеанского” проекта.

Убеждены, что новые разделительные линии в азиатском регионе будут создавать барьеры для практических связей экономик АТЭС и нормального функционирования цепочек добавленной стоимости. Предпосылки для такого негативного сценария уже просматриваются на фоне попыток США и их союзников перекроить торгово-инвестиционную повестку в АТР путем продвижения альтернативных механизмов так называемого “Рамочного экономического взаимодействия в ИТР”.

– Всплывает ли в разговорах тема введения потолка цен на нефть и нефтепродукты из России? Индия, например, до сих пор не присоединилась, но Белый дом регулярно выступает с заявлениями о том, что рассчитывает на выполнение условий со стороны Индии.

– Применение антирыночных мер странами Запада в отношении России, к которым относится и так называемый “потолок цен на нефть”, безусловно, вызывает обеспокоенность. Именно они вкупе с беспрецедентным числом незаконных односторонних ограничений, недальновидной макроэкономической и несбалансированной энерго-климатической политикой развитых стран сыграли ключевую роль в дестабилизации глобальных энергетических рынков. Привели к перераспределению глобальных энергопотоков, росту транзакционных издержек, спровоцировали чрезмерную волатильность цен и создали серьезные риски для энергобезопасности. Этим, естественно, все не исчерпывается, достаточно вспомнить теракт против газопровода “Северный поток”, произошедший в зоне ответственности НАТО и ЕС, который до сих пор толком не расследуется, повышая риски для энергосектора.

Впрочем, вопреки мантрам о приверженности рыночным механизмам западники прибегают к неправомерным рестрикциям не первый раз – достаточно вспомнить примеры Ирана, Венесуэлы, Сирии. Подобная лицемерная политика расшатывает международную торговлю, бьет по перспективам экономического роста в мире. Сегодня острие направлено против России (и не только), завтра может повернуться против иных неугодных государств и охватить не только энергоносители, но и другие группы товаров.

– Поднимается ли на встречах неблагоприятная ситуация в глобальной финансовой системе? Прежде всего, ослабление влияния доллара, что не скрывают даже американские чиновники? А также необходимость реформ финансовых институтов МВФ и ВБ?

– АТЭС, как и другие профильные многосторонние форматы, не остается в стороне от проблем мировых финансов. К таковым относятся, в том числе, растущее инфляционное давление, высокий уровень задолженности, дефицит ресурсов для финансирования глобального развития, волатильность рынков, кризис в банковском секторе некоторых развитых стран. В этих условиях мирохозяйственная система проходит период адаптации к новым вызовам и угрозам.

Наблюдается сокращение использования доллара США, который все чаще воспринимается как ненадежный актив. Страны мирового большинства уменьшают долю “токсичных” валют (прежде всего, доллара США и евро) в своих внешнеторговых и финансовых операциях. Эта тенденция вызвана санкционным “волюнтаризмом” коллективного Запада, который своими односторонними и нелегитимными рестриктивными мерами подорвал доверие к американоцентричной финансовой системе. Сказываются и последствия безответственной финансовой политики многих развитых стран в период пандемии COVID-19, когда они запустили печатный станок для покрытия бюджетного дефицита, спровоцировав “пузыри” на товарных рынках, а затем потребительскую инфляцию и снижение уровня жизни.

Усиление роли нацвалют является объективным процессом. Политические резоны на фоне развернутой США “санкционной войны”, наверное, пока превалируют, однако нельзя сбрасывать со счетов и экономическую логику. Достаточно лишь вспомнить накопленный американцами непомерный долг, бесконечные эксцессы вокруг дефицита бюджета.

По статистике, удельный вес доллара в общем объеме международных платежей через “SWIFT” в январе 2023 года снизился до 41,7%. По данным МВФ, его доля в резервах достигла минимального за 27 лет значения в 58,36%. Расчеты все более динамично осуществляются в юанях (вес китайской валюты в торговых контрактах с марта 2021 года по март 2023 года увеличился с 1,9% до 4,5%), индийских рупиях, валютах арабских и других развивающихся стран. Все более востребованным и привлекательным становится российский рубль, особенно на евразийском пространстве.

Растет интерес к новым формам расчетов в Азии, Африке, Латинской Америке. В АСЕАН активизируется диалог по использованию нацвалют, с прошлого года действует соглашение о цифровой пограничной торговле в местных финансовых инструментах. В ЕАЭС, по предварительным данным, уже более 90% операций осуществляется в валютах государств-членов союза, рубль при этом обоснованно лидирует.

Кстати, в ходе неформального общения с коллегами – старшими должностными лицами – предложил подумать о возможном обсуждении в АТЭС целесообразности проработки мер по борьбе с санкциями и расширения практики платежей и расчетов в национальных валютах, что было встречено с известной долей заинтересованности.

Что касается реформ многосторонних финансовых институтов, прежде всего МВФ и Всемирного банка, то мировому сообществу еще предстоит определить их направление и основные параметры. Любые изменения должны прорабатываться в универсальных форматах на транспарентной, недискриминационной основе, учитывать финансовые особенности различных стран и иметь реальную отдачу для развивающихся государств.

Вместе с партнерами и единомышленниками выступаем против попыток западников политизировать работу Бреттон-Вудских институтов (БВИ). Они должны оставаться сугубо экспертными площадками, направленными на обеспечение международного сотрудничества в финансовой сфере.

Рассчитываем на своевременное (до 15 декабря этого года) завершение 16-го общего пересмотра квот МВФ и их реальное перераспределение в пользу “недопредставленных” стран, в первую очередь КНР и других развивающихся государств. Любые другие варианты реформы, в том числе сохраняющие статус-кво по голосам в МВФ или подразумевающие их символическое перераспределение, станут иллюстрацией неготовности Запада отказаться от уже ставших анахронизмом доминирующих позиций в БВИ.