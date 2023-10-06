Маск призвал создать комиссию для наказания злоупотребляющих чиновников

Илон Маск. Архивное фото

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х заявил о необходимости полноценной проверки государственных ведомств, а также призвал создать в США специальную комиссию для наказания тех чиновников, кто злоупотребляет своими полномочиями ради персональной или политической выгоды. «”Полноценная проверка этих агентств очень нужна, наряду с комиссией по карательным мерам против тех лиц, которые злоупотребили своими регулирующими полномочиями ради персональной или политической выгоды”, – написал он, комментируя последние действия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и других ведомств в отношении принадлежащих ему компаний.

Маск добавил, что “не может дождаться, когда это случится”.

В четверг SEC подала официальный запрос на вызов Маска для дачи показаний в рамках расследования о возможных нарушениях положений американского законодательства при покупке им в 2022 году социальной сети Twitter, позднее переименованной в Х.

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